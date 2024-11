"Es hora de actuar", dijo Martinelli a sus pares del Mercosur, y propuso un "intercambio de información en tiempo real"

Allí mencionó las amenazas a la seguridad regional que deben enfrentar los países en conjunto y de forma coordinada, en particular el narcotráfico, el crimen organizado y algunas bandas criminales como el Tren Aragua, en Venezuela.

Martinelli habló de “organizaciones criminales que no tienen frontera, tienen recursos ilimitados y no paran, por eso nosotros no podemos parar”.