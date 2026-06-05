"Es gratificante": Bergara destacó aprobación de fideicomiso para saneamiento, veredas, calles y limpieza

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, explicó cómo se ejecutarán los 260 millones de dólares extrapresupuestales aprobados por medio de un fideicomiso por la Junta Departamental para saneamiento, veredas, calles y limpieza.

Bergara aseguró que para la Intendencia de Montevideo "es gratificante" haber logrado la aprobación del fideicomiso con los votos del Frente Amplio y de cuatro ediles de la oposición. Destacó el trabajo de planificación y diseño, y el diálogo con todos los ediles de todos los partidos políticos que integran la Junta Departamental.

El jefe comunal recordó que la mitad de los recursos serán destinados al plan de saneamiento 7. Bergara indicó que lo más probable es que el plan sea financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con ese plan, se alcanzará a más del 96% de la población montevideana con saneamiento.

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Los otros 130 millones de dólares se distribuirán: 40 millones de dólares en calles, 40 millones en veredas y 50 millones de dólares en limpieza.

Bergara destacó la creación de una comisión integrada por todos los partidos políticos para el seguimiento de los avances en el proceso de ejecución de los recursos y las obras para darle transparencia y tranquilidad a la ciudadanía.