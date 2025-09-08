"Error en procesar la facturación": OSE advierte por intentos de estafa con correos electrónicos falsos

Foto: FocoUy. Parte de la fachada de la sede central de OSE, en Cordón.

Mediante una publicación en redes sociales, OSE advirtió que circula un correo electrónico con el asunto “Error en procesar la facturación de OSE”, pero el mensaje no es enviado de forma oficial por la empresa estatal.

Ante esta situación, el ente advirtió a la población que se trata de un intento de estafa y solicitó no responder al correo ni brindar datos personales.

Por consultas, se puede comunicar al 0800 1871 o marcando *1871 desde los celulares.

