BROU abrió un llamado laboral para auxiliares de ingreso en todo el país con sueldos de $60.000

El Banco República (BROU) abrió un llamado laboral para puestos de auxiliar de ingreso en sucursales de su red comercial de los 19 departamentos.

El trabajo ofrecido es en modalidad presencial en sucursales con un horario de lunes a viernes de 12:50 a 19:40. El salario nominal es de 60.042 pesos. El cargo implica aceptar la posibilidad de traslados por razones de servicio, algo que el postulante declara aceptar al inscribirse.

Las tareas incluyen atención a clientes internos y externos, recepción y trámite de documentación, asesoramiento sobre canales del banco, procesamiento de información administrativa y contable, tareas de caja, archivo, correspondencia y apoyo en la apertura de cuentas, tarjetas de crédito, débitos automáticos y otros productos bancarios.

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Para postularse, hay que ingresar exclusivamente a través de la web del banco. La inscripción estará habilitada desde las 15 horas del 19 de octubre hasta las 15 horas del 4 de noviembre. Cada persona puede inscribirse solo en uno de los 19 departamentos.

El proceso generará una lista de prelación por departamento y quienes queden en ella podrán ser convocados para ingresar a la institución según las vacantes que surjan.

El proceso de selección tiene varias etapas eliminatorias. Primero, se hace una preselección por sorteo y luego otra por escolaridad, para llegar a un total de 4.000 concursantes que pasarán por una prueba de conocimientos presencial, una informática, una entrevista con el tribunal y una evaluación psicolaboral.

Para postularse, es obligatorio tener al menos 18 años, bachillerato completo, ser ciudadano natural o legal y estar inscripto en el Registro Cívico Nacional.

Los postulantes de 35 años o más al 1 de julio de 2026 deben acreditar años de aportes previsionales suficientes para generar causal jubilatoria antes de los 65 años. Quienes hayan nacido en 1966, 1967 o 1968 deben acreditar aportes suficientes para poder egresar a los 63 o 64 años, respectivamente.