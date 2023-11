El intendente de Maldonado, Enrique Antía, se mostró molesto con el sindicato de la construcción ( Sunca ) porque en las últimas horas dos camiones que llevaban hormigón al puente de La Barra no pudieron descargar por medidas sindicales.

“Fueron dos camiones de hormigón y no los dejaron volcar el hormigón, que se habrá echado a perder”, dijo Antía a Subrayado.

“Eran camiones (que venían) desde Rocha y los pararon en la entrada del puente. Se hizo un piquete ahí. Eran venezolanos, me dijeron. Vienen a trabajar acá, le damos trabajo, y todavía arman un piquete. Eso no me gustó nada. Yo estuve de mañana en el puente y el inspector de la Intendencia estaba muy molesto con esta situación. Nos estamos jugando los boletos”, se quejó Antía.

En los últimos días hubo un conflicto en la rama hormigón del Sunca, que ahora llegó a un preacuerdo. De hecho este viernes hay un paro nacional en esa rama de la construcción, para reunirse en asamblea en Montevideo. El objetivo es aprobar ese preacuerdo alcanzado.