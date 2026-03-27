La Policía trabaja en el barrio Malvín Norte por disparos registrados este viernes.
Enfrentamiento a tiros en Malvín Norte: algunos disparos impactaron en casas y hay varios casquillos en la zona
Policía Científica releva la escena en José Espronceda esquina Boix y Merino.
Hubo enfrentamientos, tiros y las autoridades encontraron varias vainas en el lugar. Además, algunos disparos impactaron contra casas.
Policía Científica relevará la escena, en José Espronceda esquina Boix y Merino.
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