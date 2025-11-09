La Teletón superó la meta y recaudó $145.226.001 con la colaboración de los uruguayos y una jornada repleta de historias

Este sábado se realizó una nueva edición de Teletón Uruguay, con el objetivo de recaudar fondos para seguir ayudando a niños, niñas y adolescentes de todo el país que necesitan rehabilitación.

La meta económica era de $142.720.230 y tras 25 horas de transmisión fue superada, alcanzando $145.226.001.

"Superar la meta nos llena de orgullo y sobretodo nos compromete aún más. Gracias al corazón de todos, aseguramos la rehabilitación para miles de niños, niñas y adolescentes...¡y trabajaremos para concretar dos desafíos más!", expresaron desde la producción al conocer el resultado.

La Teletón es también la oportunidad de acercar a los uruguayos varias historias, como la de Thiago Bustos, un niño de San José que nació con espina bifida y que desde que tiene un año y medio es parte del programa de rehabilitación del centro.

"Nos ayudaron y nos orientaron muchísimo", afirmaron sus padres: aprendieron a curar sus heridas y adquirieron herramientas, que lo han ayudado a progresar.

