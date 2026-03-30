Encuesta: hinchas de la Premier League respaldan por abrumadora mayoría la eliminación del VAR

Tres de cada cuatro hinchas de la Premier League apoyan la eliminación del videoarbitraje ( VAR ), y el porcentaje es aún mayor de los que consideran que impacta negativamente en la experiencia de ver un partido, según una encuesta de la Asociación de Aficionados al Fútbol (FSA) divulgado este lunes.

La encuesta, realizada a más de 8.000 aficionados -de los que algo más de la mitad acude a los estadios al menos 15 veces durante la temporada-, muestra la impopularidad del sistema VAR, implantado de forma generalizada en el fútbol desde 2018, pese a que la Premier League insiste que el asistente de video permitió a los árbitros tomar más decisiones correctas.

Interrogados sobre si son o no partidarios de su utilización, el 76% de los encuestados respondieron negativamente y más del 70% no está de acuerdo en que el videoarbitraje mejoró las decisiones de los árbitros.

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La opinión es casi unánime (97%) entre los que consideran que el VAR afecta el disfrute de un partido.

"Los resultados muestran que la mayoría de los aficionados quiere que se elimine el VAR", resumió Thomas Concannon, responsable de la FSA (por sus siglas en inglés).

"La gente está molesta por el tiempo que se tarda, molesta por la precisión y molesta por la (menor) espontaneidad. Le quita lo que el fútbol está llamado a ser y lo que significan esos momentos especiales", argumentó.

Desde su introducción en la Premier League hace siete años, una de las quejas más habituales sobre esta tecnología es que está pensada más para el público que ve el partido por televisión que para quienes están en el estadio, que a menudo desconocen el motivo de las interrupciones en el juego.

No obstante, la encuesta reveló también que el 94% de los aficionados no consideran que el VAR mejore la experiencia de ver el fútbol por televisión.

- Sin cambios inmediatos -

La Premier League señaló en un comunicado que sus encuestas "indican que los aficionados son en gran medida partidarios de mantener el VAR, pero mejorando la forma cómo se utiliza".

La posibilidad de cambios inmediatos en las normas parece poco probable.

En 2024, 19 de los 20 clubes de la Premier League decidieron mantener el VAR, con el único voto en contra del Wolverhampton, club que había propuesto la votación.

Para que el VAR se suprima en Inglaterra, se debería contar con el apoyo de 14 de los 20 clubes de la Premier League.

Además, a partir del próximo Mundial, el uso del VAR se ampliará aún más para incluir la toma de decisiones en saques de esquina y segundas tarjetas amarillas.

Hasta ahora, los árbitros del VAR solo podían intervenir en goles, decisiones sobre eventuales penales, tarjetas rojas directas y casos de confusión de identidad de un jugador.

FUENTE: AFP