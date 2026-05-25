Comienzo de semana frío, nublado, con neblinas y algo inestable; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé días fríos de mañana y de noche, algo más templados de tarde, en particular en el norte. Inestable en la frontera noreste.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas sureste y noreste. En la tarde seguirá templado en el norte y litoral y fresco en el resto del país con cielo escasamente nublado, permaneciendo frío en la noche.

El martes comienza frío y húmedo con mucha nubosidad en la zona norte y litoral y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado, nuevamente hacia la noche estará inestable la frontera noreste.

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El miércoles se espera una mañana fría con restos de nubosidad en las primeras horas sobre la frontera este manteniendo ligera inestabilidad en la zona. La tarde continuará con tiempo estable presentando condiciones frescas a templadas con nubosidad variable.

Lunes 25

Zona Norte: 21º de máxima y 9º de mínima.

Zona Sur: 18º de máxima y 9º de mínima.

Zona Metropolitana: 17º de máxima y 10º de mínima.

Martes 26

Zona Norte: 22º de máxima y 8º de mínima.

Zona Sur: 20º de máxima y 8º de mínima.

Zona Metropolitana: 18º de máxima y 9º de mínima.

Miércoles 27

Zona Norte: 23º de máxima y 9º de mínima.

Zona Sur: 20º de máxima y 9º de mínima.

Zona Metropolitana: 18º de máxima y 10º de mínima.