Encuentran el cuerpo calcinado de un hombre en un descampado cerca de Manga

El cuerpo de un hombre fue encontrado semicalcinado en la mañana de este miércoles, en la orilla de un camino vecinal y entre malezas. Fue en Camino Ombú y Camino Repetto, cerca del barrio Manga, Montevideo.
El cuerpo lo vio un taxista que pasó por el lugar y llamó a la Policía.
Un taxista que pasó por el lugar vio el cuerpo y llamó a la Policía, señala la información del caso a la que accedió Subrayado. A la escena concurrió Policía Científica, Homicidios y la fiscal a cargo de la investigación, Mirta Morales.
Las pericias permitirán esclarecer la causa de muerte y otros detalles del caso. La víctima, al momento, no fue identificada.
El cadáver fue llevado al Instituto Técnico Forense y la fiscal Morales aguardará por el resultado de las pericias para avanzar en la investigación.
