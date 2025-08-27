RECIBÍ EL NEWSLETTER
HALLAZGO EN MONTEVIDEO

Encuentran el cuerpo calcinado de un hombre en un descampado cerca de Manga

El cuerpo lo vio un taxista que pasó por el lugar y llamó a la Policía.

La Fiscalía aguarda por el resultado de pericias para saber la causa de muerte de la víctima.

Foto: Subrayado. Camino Repetto y Camino Ombú, Manga.

Foto: Subrayado. Camino Repetto y Camino Ombú, Manga.

El cuerpo de un hombre fue encontrado semicalcinado en la mañana de este miércoles, en la orilla de un camino vecinal y entre malezas. Fue en Camino Ombú y Camino Repetto, cerca del barrio Manga, Montevideo.

Un taxista que pasó por el lugar vio el cuerpo y llamó a la Policía, señala la información del caso a la que accedió Subrayado. A la escena concurrió Policía Científica, Homicidios y la fiscal a cargo de la investigación, Mirta Morales.

Las pericias permitirán esclarecer la causa de muerte y otros detalles del caso. La víctima, al momento, no fue identificada.

Foto: Subrayado.
