RECIBÍ EL NEWSLETTER
investigación

Encuentran a dos ancianos muertos en su casa en Maldonado: el hombre con un arma en la mano

Una persona denunció que fue a visitar a sus amigos y los encontró muertos. Ambos tenían más de 90 años.

Foto: Subrayado. Archivo.

Foto: Subrayado. Archivo.

La Policía de Maldonado investiga la muerte de dos ancianos de más de 90 años, cuyos cuerpos fueron hallados en la mañana de este miércoles en su casa de la zona rural del departamento.

Un amigo de las víctimas se presentó ante la Policía indicando que fue a visitar a ambos y que los encontró muerto.

La información oficial añade que el hombre con un arma de fuego en una de sus manos. De momento, no hay detalles de lo ocurrido. La investigación está en curso.

bala perdida ingreso al cuarto de un nino en malvin norte y la rotura del vidrio de una ventana lo hirio
Seguí leyendo

Bala perdida ingresó al cuarto de un niño en Malvín Norte y la rotura del vidrio de una ventana lo hirió

La casa está ubicada cerca de la ruta 39, en la zona de Las Cañas, entre San Carlos y Aiguá (norte). Las autoridades policiales se encuentran en el lugar y, al momento, no han brindado más información.

Temas de la nota

Lo más visto

El gobierno aumentó en 4,38% las franjas del IRPF
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

El gobierno aumentó en 4,38% las franjas del IRPF
TENSIÓN EN EUROPA

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
CIUDAD DE FLORIDA

Florida: hallan muerta en su casa a la mujer que mató a tiros al perro de su sobrino
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció 10 días con mucho calor, libres de lluvias y que en el norte la térmica puede llegar a 50°
"No se bajaron para asistirme"

Fue herida en el siniestro del que fugaron dos argentinos y le amputaron una pierna: "Me cambió la vida"

Te puede interesar

Trump dijo que no usará la fuerza para anexar Groenlandia, pero advierte a OTAN: Pueden decir que sí, o que no y lo recordaremos
DISCURSO EN DAVOS

Trump dijo que no usará la fuerza para anexar Groenlandia, pero advierte a OTAN: "Pueden decir que sí, o que no y lo recordaremos"
El Parlamento europeo frenó y envió a la justicia el acuerdo recién firmado entre el Mercosur y la Unión Europea
SE VOTÓ POR ESCASA MAYORÍA: 334 a 324

El Parlamento europeo frenó y envió a la justicia el acuerdo recién firmado entre el Mercosur y la Unión Europea
Foto: Subrayado. Archivo.
investigación

Encuentran a dos ancianos muertos en su casa en Maldonado: el hombre con un arma en la mano

Dejá tu comentario