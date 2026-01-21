Encuentran a dos ancianos muertos en su casa en Maldonado: el hombre con un arma en la mano

La Policía de Maldonado investiga la muerte de dos ancianos de más de 90 años, cuyos cuerpos fueron hallados en la mañana de este miércoles en su casa de la zona rural del departamento.
Un amigo de las víctimas se presentó ante la Policía indicando que fue a visitar a ambos y que los encontró muerto.
La información oficial añade que el hombre con un arma de fuego en una de sus manos. De momento, no hay detalles de lo ocurrido. La investigación está en curso.
La casa está ubicada cerca de la ruta 39, en la zona de Las Cañas, entre San Carlos y Aiguá (norte). Las autoridades policiales se encuentran en el lugar y, al momento, no han brindado más información.
