Encontraron un cuerpo en ruta 12 e investigan si fue embestido por un vehículo

Además de investigar quién lo atropelló, buscan a los familiares de la víctima, que se trata de un colombiano de 31 años.

Un hombre apareció muerto sobre ruta 12 en Maldonado y la Policía busca establecer si fue producto de un siniestro.

Su cuerpo fue encontrado sobre la hora 19:30 del domingo. Estaba en el kilómetro 384 de la ruta 12.

Personal de Seccional 4ª ubicó sobre la ruta a un hombre sin signos vitales, identificado como un colombiano de 31 años.

Policía de Tránsito realizó 140 alcoholemias, aplicó cerca de 40 multas e incautó diez vehículos

El cuerpo "presentaba sangrado y evidentes lesiones compatibles con haber sido embestido por un vehículo".

Policía Científica trabajó en la escena, junto con Caminera y personal de Analítica del Centro de Comando Unificado, haciéndose presente el fiscal del 1º Turno de Maldonado y autoridades policiales.

Además de investigar quién lo atropelló, buscan a los familiares de la víctima.

