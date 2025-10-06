Un hombre apareció muerto sobre ruta 12 en Maldonado y la Policía busca establecer si fue producto de un siniestro.
Encontraron un cuerpo en ruta 12 e investigan si fue embestido por un vehículo
Además de investigar quién lo atropelló, buscan a los familiares de la víctima, que se trata de un colombiano de 31 años.
Su cuerpo fue encontrado sobre la hora 19:30 del domingo. Estaba en el kilómetro 384 de la ruta 12.
Personal de Seccional 4ª ubicó sobre la ruta a un hombre sin signos vitales, identificado como un colombiano de 31 años.
Policía de Tránsito realizó 140 alcoholemias, aplicó cerca de 40 multas e incautó diez vehículos
El cuerpo "presentaba sangrado y evidentes lesiones compatibles con haber sido embestido por un vehículo".
Policía Científica trabajó en la escena, junto con Caminera y personal de Analítica del Centro de Comando Unificado, haciéndose presente el fiscal del 1º Turno de Maldonado y autoridades policiales.
Además de investigar quién lo atropelló, buscan a los familiares de la víctima.
