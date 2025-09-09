Encontraron el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida desde el 29 de agosto; hay dos hombres detenidos

Encontraron en aguas del río San José el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida desde el 29 de agosto. Hay dos hombres detenidos y a disposición de la Justicia.

La Policía de San José presume que el cuerpo es de Carmina Díaz Senattore, de 54 años. Según información a la que accedió la corresponsal de Subrayado en San José, Silvana Correa, uno de los detenidos declaró dónde estaba la víctima.

Las detenciones se produjeron tras tres allanamientos realizados en la mañana de este martes en el centro de San José.

