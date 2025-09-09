Encontraron en aguas del río San José el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida desde el 29 de agosto. Hay dos hombres detenidos y a disposición de la Justicia.
Encontraron el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida desde el 29 de agosto; hay dos hombres detenidos
En la mañana de este martes hubo tres allanamientos en San José, donde fueron detenidos dos hombres que están a disposición judicial.
La Policía de San José presume que el cuerpo es de Carmina Díaz Senattore, de 54 años. Según información a la que accedió la corresponsal de Subrayado en San José, Silvana Correa, uno de los detenidos declaró dónde estaba la víctima.
Las detenciones se produjeron tras tres allanamientos realizados en la mañana de este martes en el centro de San José.
