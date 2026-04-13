Encontraron el cuerpo de un uruguayo enterrado en el fondo de su casa en Chui, Brasil

El cuerpo de un uruguayo que fue denunciado como desaparecido en Canelones fue encontrado enterrado en Chui , Brasil.

El hombre mantenía contacto asiduo con su hija por mensajes de audio y últimamente las respuestas eran por escrito, algo que le llamó la atención e hizo la denuncia.

La investigación en Chui llevó a policías a la casa de un vecino del hombre en esa localidad y desde allí observaron que en la vivienda de la víctima había movimientos de tierra.

Una vez dentro de la vivienda de la víctima, encontraron el cuerpo enterrado. Ahora trabaja la Policía brasileña para dar con los autores del crimen.

El hombre convivía con una mujer que era su pareja y el hijo de ella. Son buscados por las autoridades.