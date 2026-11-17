Personal de la Armada Nacional encontró este martes sobre el final de la tarde el cuerpo del adolescente de 13 años que había desaparecido en aguas del río Uruguay.

Pasadas las 15:30 horas, el adolescente estaba bañándose junto a otros tres jóvenes, en las cercanía de la caseta de guardavidas en la zona de Ayuí, pero se alejó y desapareció. Estaban en inmediaciones de la Costanera Norte y avenida Apolón, a unos cuatro kilómetros al noroeste de la ciudad de Salto.

Los efectivos de la Armada desplegaron un operativo de búsqueda por agua, tierra y aire, hasta que encontraron el cuerpo cerca de la zona donde había sido visto por última vez. La Fiscalía dispuso el peritaje de Policía Científica y la presencia de médico forense en el lugar.

El río Uruguay se encuentra en 8,32 metros, cuando la media habitual es de unos 3,5 metros. El hecho de que el río esté a más del doble de lo habitual hace que los baños estén prohibidos y además no hay servicio de guardavidas.

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