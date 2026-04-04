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Encontraron en Atlántida el cuerpo del pescador desaparecido en el Puerto del Buceo

El hombre cayó al agua desde una embarcación que había salido el domingo pasado a la mañana en medio de condiciones adversas de tiempo.

buceo

En la tarde del viernes se encontró un cuerpo sin vida sobre la costa de Playa Mansa de Atlántida, su vestimenta y rasgos físicos coincide con los del pescador que se estaba buscando desde hace una semana atrás en Buceo.

El hombre cayó al agua desde una embarcación que había salido del Puerto del Buceo, en Montevideo, el domingo pasado a la mañana en medio de condiciones adversas de tiempo.

Según la información a la que accedió Subrayado, la lancha había partido con dos tripulantes cuando, en momentos de lluvia intensa y viento, uno de ellos cayó al agua. El otro hombre logró regresar a tierra.

Foto: Subrayado. Operativo de búsqueda del pescador este domingo.
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Retomaron la búsqueda del pescador que cayó al agua frente al Puerto del Buceo

Compañeros del hombre, que también ayudaron en la búsqueda en sus embarcaciones, dijeron que los pescadores habían colocado redes durante la noche previa por la demanda de Semana de Turismo. El pescador, de entre 50 y 60 años, tiene experiencia en el río, agregaron.

Prefectura desplegó un operativo con dos gomones y la patrullera ROU 16 para buscarlo.

Ahora, Fiscalía dispuso realizar la autopsia y la División de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval realizara las pericias técnicas pertinentes.

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