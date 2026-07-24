Encontraron arma vinculada a ataque contra hinchas de Tigre ocurrido en ruta 1 y Camino Cibils

La Policía encontró este viernes un arma que presuntamente fue utilizada para balear el ómnibus que trasladaba a los hinchas de Tigre el pasado martes, en la zona de ruta 1 y Camino Cibils.

Según supo Subrayado, dos de los sospechosos identificados como presuntos autores del ataque fueron perseguidos por la Policía y, durante la huida, descartaron el arma.

De acuerdo con la información policial, tareas de inteligencia indicaban que un arma presuntamente vinculada al ataque iba a ser vendida.

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A partir de esos datos, los investigadores montaron un operativo de vigilancia discreta en las inmediaciones de ruta 1 y Gorgonio Aguiar, cerca de una fábrica abandonada. Durante la observación detectaron a dos hombres que ingresaron al predio y, al advertir la presencia policial, escaparon a pie por una zona descampada.

Luego de la persecución, los efectivos inspeccionaron el lugar y encontraron una bolsa abandonada detrás de un contenedor. En su interior había una pistola calibre 9 milímetros tipo Glock con la numeración visiblemente limada.

El arma fue sometida a pericias para determinar si fue utilizada en el ataque a balazos contra el ómnibus que trasladaba a los hinchas de Tigre.

El caso

Uno de los ómnibus que trasladaba hinchas del club argentino Tigre fue baleado en la noche del martes y un hombre de 57 años resultó herido con impacto de bala en un brazo y una mano, informaron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado.

El ataque a tiros ocurrió en ruta 1 y camino Cibils, cuando 16 ómnibus con hinchas argentinos se iban de Montevideo tras el partido ante Nacional por Copa Sudamericana en el Gran Parque Central.

Fuentes policiales agregaron, en base a primeras averiguaciones, que el ataque con armas de fuego partió de personas que iban en moto. De momento, los sospechosos se encuentran prófugos.

Tras los disparos, el ómnibus se detuvo en la ruta y el herido fue trasladado al hospital del Cerro, fuera de peligro. Su diagnóstico fue: "Disparos de arma de fuego en brazo izquierdo y derecho con entrada y salida". En las últimas horas, fue dado de alta y continuó su viaje hacia Buenos Aires, mediante el puerto de Colonia.

En tanto, los otros ómnibus cruzaron por Fray Bentos hacia Argentina, en medio de un operativo que transcurrió con normalidad.