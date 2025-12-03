RECIBÍ EL NEWSLETTER
8 MILLONES DE EUROS

Enciso se reunió con Orsi por inversión de grupo alemán para planta que convierte residuos en energía eléctrica

El intendente de Florida explicó que el proceso de gasificación termina con la generación de energía eléctrica que será vertida a la red y solo resta el 3% de los elementos. La ceniza producida podrá ser utilizada en obras viales.

enciso-planta-residuos-florida

El intendente de Florida, Carlos Enciso, mantuvo una reunión con el presidente Yamandú Orsi y representantes de un grupo inversor alemán Ecozn, interesado en la instalación de una planta que convierte residuos en energía eléctrica. Se estima una inversión de 8 millones de euros.

Enciso destacó la posibilidad de tratar los residuos de una forma más amigable con el medio ambiente. El jerarca explicó que el proceso de gasificación termina con la generación de energía eléctrica que será vertida a la red y solo resta el 3% de los elementos. La ceniza producida podrá ser utilizada en obras viales.

"Es un proceso virtuoso, exitoso en Alemania y en otros países europeos, no conocido aquí en Uruguay ni en la región", valoró.

Al ser consultado sobre la posibilidad de extender la experiencia a otros departamentos, Enciso enfatizó que cada intendencia tiene autonomía en la definición de sus políticas de gestión y tratamiento de residuos. "Están abiertos y ya han habido contactos en esta semana con alguna otra intendencia que le puede interesar el sistema", afirmó.

Enciso destacó el apoyo de Orsi a la propuesta. "La respuesta al tema residuos es autonomía de cada departamento, por más que lo vio bien todo el apoyo a la inversión y a que esto salga", indicó.

La iniciativa generaría entre 20 y 30 nuevos puestos de trabajo, que serían capacitados por personal especializado de Alemania.

