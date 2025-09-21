RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONDENADOS POR ESTAFA EN SALTO

Encargaron materiales a una barraca y pagaron con cheque robado: investigación determinó maniobra similar en varios lugares

Hay dos condenados, de 31 y 24 años, por maniobras con cheques falsos en Montevideo, Soriano, Durazno, Rocha, Tacuarembó, Lavalleja y Treinta y Tres.

En Salto, dos personas fueron condenadas por delitos de estafa. Compraban por internet y pagaban con cheques falsos.

Los delitos los cometían tanto en ese departamento como en otros puntos del país.

Los hechos comenzaron a investigarse el pasado mes de mayo, cuando un sujeto compró mercadería en una ferretería y barraca, solicitando que se la llevaran su domicilio. Lo hizo mediante whatsapp. Cuando la empresa llevó la mercadería solicitada, el sujeto abonó con un cheque. Al momento de depositarlo, fue rechazado por estar denunciado como robado.

La investigación permitió dar con otras empresas que denunciaron hechos similares y en distintos departamentos, como Montevideo, Soriano, Durazno, Rocha, Tacuarembó, Lavalleja y Treinta y Tres.

Finalmente, localizaron a dos delincuentes, de 31 y 23 años, que fueron detenidos y juzgados. Fueron imputados por reiterados delitos de receptación y de estafa, a penas de 18 y 16 meses de cárcel.

