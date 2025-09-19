RECIBÍ EL NEWSLETTER
Imputaron al autor de un ataque a tiros ocurrido en Salto; la víctima sigue internada

El hombre fue imputado por tráfico interno, porte de arma de fuego en lugares públicos y porte de arma por reincidente.

salto-disparos-herido

La Policía de Salto detuvo en las últimas horas al autor de un ataque a tiros que dejó a un hombre internado.

El agresor fue imputado por tráfico interno en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos y un delito de porte de arma por reincidente; deberá cumplir medidas cautelares por 90 días.

El incidente ocurrió el pasado miércoles en el barrio Horacio Quiroga, al sur de la ciudad.

La Policía llegó al lugar y encontró al hombre en la vía pública con varios impactos de arma de fuego en su cuerpo. Según dijo a los efectivos, fue amenazado por un individuo en moto que le efectuó cuatro disparos.

Fue derivado al hospital local donde permanece internado y evoluciona favorablemente, según informó el corresponsal de Subrayado, Hugo Lemos.

La Policía detuvo al agresor, de 20 años, e incautó el arma utilizada en el ataque.

