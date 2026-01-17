RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARAGUAY

En vivo: se firma en Asunción el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

Además del presidente anfitrión, Santiago Peña, asisten a la firma el uruguayo Yamandú Orsi, el argentino Javier Milei, el boliviano Rodrigo Paz y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

presidentes-ceremonia-firma
CEREMONIA-FIRMA-ACUERDO

El Mercosur y la Unión Europea firman este sábado en Asunción el acuerdo que creará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo.

La ceremonia de firma se realiza en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay, sede actual de la presidencia rotativa del bloque regional.

Además del presidente anfitrión, Santiago Peña, asisten a la firma el uruguayo Yamandú Orsi, el argentino Javier Milei, el boliviano Rodrigo Paz y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, así como el canciller de Brasil, Mauro Vieira.

lacalle herrera abogo por la necesidad de avanzar en la baja de aranceles y restricciones comerciales
Asisten también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto a António Costa, el presidente del Consejo Europeo.

La delegación uruguaya está integrada por el presidente Orsi, el canciller Mario Lubetkin, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi; el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; y el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), Sergio Abreu, invitado especialmente por Orsi.

El acuerdo que se negocia desde 1999 entre la UE y los miembros fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), creará un mercado que representa el 30% del PBI mundial y comprende más de 700 millones de consumidores.

