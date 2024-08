"En varias áreas no avanzamos, quiero traer la esperanza": Bordaberry anunció su lista al Senado

El exlíder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry , anunció este martes su lista 10 al Senado por el Partido Colorado . "En varias áreas no avanzamos. Quiero traer la esperanza. Hay una gran oportunidad para los uruguayos y quiero ayudar en eso. A los acuerdos necesarios", dijo.

Reclamó por la "ineficiencia del Estado". "Mejorarlo, hacerlo competir, adelgazarlo. Servir a cada uruguayo y no a unos pocos", expresó.

Bordaberry dijo: "Tengo vocación de servicio y por eso hoy les anuncio que voy a presentar que voy a presentar la lista 10 al Senado por el Partido Colorado y la coalición republicana. Siempre he sido frontal y honesto en lo que hago. Digo lo que pienso y hago lo que digo".

"En estos momentos el país necesita mucho más diálogo, más entendimiento. Voy a tratar de aportar en eso, con humildad y escuchando mucho. Mi campaña va a ser de propuesta, sin distracción en cuestiones menores", indicó.

Bordaberry se comunicó con los candidatos Andrés Ojeda, Yamandú Orsi, Álvaro Delgado y Pablo Mieres. También con el presidente Luis Lacalle Pou. "Le avisé" sobre el anuncio de este martes, puntualizó.

Consultado sobre el funcionamiento de la coalición, dijo: "Una coalición no hace todo bien ni todo mal. Este gobierno y coalición hizo un espectacular manejo en la pandemia. Creo en los aciertos macroeconómicos, estuvo muy bien. Hay otras partes que no avanzaron como yo quisiera: la inserción internacional es una. Hay un debe grande ahí para trabajar. Y hay otras zonas donde estamos mejor, pero no lo suficiente. Veo una desesperanza en los uruguayos en materia de seguridad (...) Este gobierno hizo cosas bien, pero hay cosas para mejorar. Como el gobierno del Frente Amplio".