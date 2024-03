"En Uruguay tenemos circulación viral del dengue", dice la ministra de Salud Pública

"El dengue se ha transformado en un problema importante de salud pública. Uruguay recién está incrementando sus casos", sostuvo. Y señaló que la mayoría son leves, o sea, no determinan secuelas o la muerte del paciente. "Pero pueden generar sintomatología", advirtió.

Cada 10 mil casos de dengue, dos fallecen, informó. "No es una letalidad muy grande, lo que no quiere decir que le restemos importancia. No queremos generar una alarma porque no estamos frente a una enfermedad que vaya a generar una alta mortalidad. Pero son muy importantes las medidas de prevención y control", expresó.

No está previsto que Uruguay vacune para prevenir el dengue, dijeron las autoridades. Exhortan al uso del repelente y otras medidas, por ejemplo, en hogares.