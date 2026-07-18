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TRIPLETE DE SAKA Y DOS DE MBAPPÉ

En un partido increíble, Inglaterra quedó tercera en el Mundial tras golear 6 a 4 a Francia

Un triplete de Bukayo Saka para Inglaterra y un golazo de Jude Bellingham en la goleada 6-4 sobre Francia, con dos de Mbappé.

Inglaterra tercera en el Mundial tras golear 6 a 4 a Francia. Foto: AFP

Inglaterra tercera en el Mundial tras golear 6 a 4 a Francia. Foto: AFP

Un partido increíble y por nadie previsto terminó con Inglaterra en el tercer puesto del Mundial tras una goleada 6-4 sobre Francia.

Inglaterra se fue al descanso con un impensado 4 a 0, que tuvo a Bukayo Saka como la figura con un doblete.

Pero en el segundo tiempo Francia salió decidida a revertir la pésima imagen que estaba dejando al despedirse el Mundial, y apareció entonces Kylian Mbappé con dos goles. El intento de remontada siguió con Badley Barcola para el 3-4 momentáneo.

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Pero Saka volvió a marcar (triplete) e Inglaterra se puso 5 a 3 a falta de tres minutos para el final.

Y aún había tiempo para más, porque en el minuto 96 Ousmane Dembelé puso el 4-5 parcial, y en la recarga (minuto 98) Jude Bellingham hizo un golazo para el definitivo 6 a 4.

Así fueron los goles:

Inglaterra: Declan Rice (4'), Ezri Konsa (18'), un triplete de Bukayo Saka (37', 45+1' y 87') y el restante de Jude Bellingham (90+8').

Francia: Kylian Mbappé (48' y 66'), Bradley Barcola (54') y Ousmane Dembelé (90+6').

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