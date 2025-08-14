RECIBÍ EL NEWSLETTER
LA FUGA DE MORABITO FUE EN 2019

¿En qué está el caso Rocco Morabito? La fiscal Sandra Fleitas solicitó diligencias para avanzar en la investigación

Rocco Morabito se fugó en 2019 de Cárcel Central, en el 2021 fue recapturado en Brasil y extraditado a Italia en 2022. Todavía se investigan las responsabilidades en la fuga del capo mafioso italiano.

Morabito-mayo-nueva

Morabito se hacía llamar Francisco Capeleto y vivió muchos años con esa identidad falsa en Punta del Este.

Era una de las 10 personas más buscadas por Estados Unidos cuando fue detenido en un hotel de Montevideo por considerarlo uno de los capos de la mafia calabresa.

Estuvo preso en la Cárcel Central a la espera de la extradición a Italia, pero fugó en 2019 junto a otros reclusos.

Escapó a la medianoche por la azotea del edificio mediante un boquete. Ingresó a una finca lindera por una banderola y se retiró por la puerta principal en dirección a Punta Carretas.

El expediente del Ministerio del Interior determinó irregularidades en su custodia y desencadenó destituciones.

Morabito fue recapturado en mayo de 2021 en Brasil, y en el 2022 fue extraditado a Italia.

La fiscal Sandra Fleitas, titular en la investigación desde marzo de este año, indicó que hay diligencias solicitadas para esclarecer las responsabilidades asociadas a la fuga del mafioso.

