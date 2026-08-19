En octubre y en El Galpón: regresa Bebe a Uruguay con canciones que cumplieron 20 años

La cantante española Bebe llega a Montevideo el 20 de octubre a las 21:00 horas, para cantar sus canciones de "Pafuera telarañas" en El Galpón.

Además de Uruguay, Bebe irá por México, Argentina, Chile, Estados Unidos y Puerto Rico.

El repertorio recorrerá canciones de su disco debut, como “Me enseñará", "Ella", "Con mis manos", "Siempre me quedará", "Malo", "Ska de la tierra", "El golpe", "Revolvió", "Como los olivos", "Cuidándote", "Siete horas" y "Tu silencio, Razones”.

Las entradas están en venta en Redtickets, y van de 2900 a 3900 pesos.

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