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"Tutankamón: la experiencia" 

Una exposición acerca Egipto a Uruguay, con "Tutankamón: la experiencia"

“Uno de los puntos más impactantes es la recreación de la tumba y los tesoros encontrados en su interior", señala la comunicación de la exposición.

tutankamon

“Tutankamón: la experiencia” es una exposición que busca acercar la tumba del faraón niño a Uruguay.

Se podrá visitar desde el 9 de octubre, en el espacio Cultural García Lorca, en avenida Brasil y Benito Blanco, Pocitos. Las entradas están a la venta por Redtickets, a 990 pesos individuales o con descuentos de 3x2 y 4x3.

“Esta propuesta pone en escena uno de los descubrimientos más impactantes de todos los tiempos y conecta al público con el misterio, la belleza y el legado del Antiguo Egipto”, señala la producción.

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La exposición trae más de 150 réplicas y “revela momentos claves de la vida de Tutankamón”.

“Uno de los puntos más impactantes es la recreación de la tumba y los tesoros encontrados en su interior, que permite dimensionar la magnitud del descubrimiento realizado por Howard Carter en 1922, un hito que cambió para siempre la historia de la arqueología”, agrega la producción.

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