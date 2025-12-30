RECIBÍ EL NEWSLETTER
18 DE JULIO Y TRISTÁN NARVAJA

En menos de 30 segundos, un delincuente robó más de 20 celulares valorados en USD 12.000 en el Cordón

El robo ocurrió este martes pasadas las 11 de la mañana en el local comercial ubicado en 18 de Julio y Tristán Narvaja.

robo-local-celulares-cordon

Un delincuente robó entre 20 y 25 celulares valorados en unos 12.000 dólares de un local comercial, ubicado en 18 de Julio y Tristán Narvaja, en la zona del Cordón. El hecho ocurrió pasadas las 11 de la mañana de este martes y el accionar del rapiñero quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio.

El responsable del comercio denunció a la Policía que un delincuente ingresó al local, mientras que otro lo esperó afuera, en la vereda. El ladrón rompió las puertas de uno de los exhibidores y robó los celulares de distintas marcas, los que colocó en un bolso negro. Huyó del lugar en menos de 30 segundos, según el registro de las cámaras al que accedió Subrayado.

El rapiñero utilizó guantes y no dejó indicios en la escena. El local cuenta con seguro y alarma. Personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional 1 de la Jefatura de Policía de Montevideo analiza las imágenes captadas por las cámaras para identificar a los dos delincuentes.

Foto: Subrayado. Delincuente rapiñó en Nuevo París.
