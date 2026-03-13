RECIBÍ EL NEWSLETTER
CAYÓ EL NARCO URUGUAYO EN BOLIVIA

Marset puede ser extraditado a Estados Unidos, según autoridades de Paraguay, que igual pedirán su extradición

El ministro del Interior de Paraguay y el Fiscal General de ese país consideran que lo más probable es que Marset sea extraditado a Estados Unidos. De todas formas pedirán la extradición a Paraguay.

Marset detenido. Foto: FocoUy

Marset detenido. Foto: FocoUy

El narco uruguayo Sebastián Marset fue capturado en la madrugada de este viernes en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y ahora se abre una instancia judicial para determinar dónde será juzgado. Todo indica que será extraditado a Estados Unidos.

Requerido por la Justicia de Bolivia por al menos seis delitos, también era buscado y requerido por la Justicia de Paraguay.

Al respecto, el ministro del Interior de Paraguay Enrique Riera dijo este viernes de mañana a radio ABC que la Justicia de su país solicitará en las próximas horas de manera formal la extradición de Marset.

Foto: El Deber. Operativo policial en Bolivia que permitió capturar a Sebastián Marset.
A la Justicia: Bolivia investiga por al menos seis delitos a Marset y pena allí puede ser de 10 años

En Paraguay es acusado de varios delitos de narcotráfico y lavado de activos, y se lo investiga como autor intelectual del homicidio de fiscal Marcelo Pecci, que llevaba adelante la causa por tráfico internacional de drogas.

De todas formas, tanto el ministro Riera y el Fiscal General de Paraguay Emiliano Rolón dijeron este viernes de mañana que seguramente Estados Unidos solicitará y obtendrá la extradición del narco uruguayo.

