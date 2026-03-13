Marset puede ser extraditado a Estados Unidos, según autoridades de Paraguay, que igual pedirán su extradición

El narco uruguayo Sebastián Marset fue capturado en la madrugada de este viernes en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y ahora se abre una instancia judicial para determinar dónde será juzgado. Todo indica que será extraditado a Estados Unidos .

Requerido por la Justicia de Bolivia por al menos seis delitos, también era buscado y requerido por la Justicia de Paraguay.

Al respecto, el ministro del Interior de Paraguay Enrique Riera dijo este viernes de mañana a radio ABC que la Justicia de su país solicitará en las próximas horas de manera formal la extradición de Marset.

En Paraguay es acusado de varios delitos de narcotráfico y lavado de activos, y se lo investiga como autor intelectual del homicidio de fiscal Marcelo Pecci, que llevaba adelante la causa por tráfico internacional de drogas.

De todas formas, tanto el ministro Riera y el Fiscal General de Paraguay Emiliano Rolón dijeron este viernes de mañana que seguramente Estados Unidos solicitará y obtendrá la extradición del narco uruguayo.