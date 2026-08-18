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CERRO LARGO

En medio del temporal, un ciervo ingresó a un instituto de inglés en el centro de Melo

El animal estaba asustado, fue retenido y trasladado por las autoridades al Bioparque, para su evaluación sanitaria.

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Un ciervo axis axis ingresó a un instituto de inglés en Melo, en el medio del temporal que azota al país y que causa inundaciones en el departamento de Cerro Largo.

Previamente, el animal ingresó asustado a la comisaría 1º de la ciudad, a una cuadra del instituto, y siguió su marcha, hasta llegar al centro educativo, donde fue interceptado por funcionarios que lo inmovilizaron.

El animal fue trasladado hacia el Bioparque local, para ser asistido y evaluar sus condiciones sanitarias.

Foto: CEEE Equatorial, empresa de suministro eléctrico de Brasil. Trabajos sobre Laguna Merín.
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En diálogo con Subrayado, la directora del instituto, Elisa Rosas, contó que ocurrió cuando no había alumnos en el local y que los trabajadores que estaban escucharon un ruido antes de percatarse de que era el animal el que había ingresado.

“Bien asustado”, describió al animal y contó que presentaba heridas.

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