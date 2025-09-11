RECIBÍ EL NEWSLETTER
UNIDAD DE CIBERCRIMEN DE LA POLICÍA

En lo que va del año la Policía identificó a 12 niños que eran abusados sexualmente sin que sus padres supieran

La Unidad de Cibercrimen de la Policía investiga en promedio 350 casos al año de abusos sexuales a niños, y en al menos 12 casos los padres fueron alertados por la Policía, sin denuncia previa.

La mayoría de los casos de abuso sexual a niños son investigados por denuncia previa, pero hay veces que la Policía identifica el caso antes, y son los efectivos los que deben informar a los padres lo que está pasando con sus hijos.

“Este año llevamos 12 niños ubicados sin que los padres supieran que estaban siendo abusados sexualmente”, reveló Winston Rodríguez, subdirector de la Unidad de Cibercrimen del Ministerio del Interior.

“Con las herramientas que tenemos hoy hemos llegado a establecer, e ir a abordar a ese menor que estaba siendo abusado o explotado. Sin denuncia previa de los padres”, agregó.

Entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10, Rodríguez contó que en esos casos, cuando los padres se enteran, “no saben cómo enfrentar la situación”.

“Es un delito que te pega muy bajo, en el talón de Aquiles. El que tiene hijos y enfrenta esa situación es muy desbordante”, explicó.

El oficial aseguró que esos 12 niños identificados durante investigaciones por redes sociales y otras plataformas de internet, tienen entre 2 y 12 años de edad.

En total, las operaciones activas, en curso, son en promedio “350 por año, más o menos”, dijo Rodríguez, siempre hablando de delitos sexuales cometidos contra niños o adolescentes.

