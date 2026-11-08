En la previa de Florida, el papa León XIV visitó Juanicó: "Es un momento de agradecimiento"

El papa León XIV pasó por la localidad de Juanicó en la mañana de este domingo previo a su visita a Florida.

En el lugar fue recibido por el intendente de Canelones, Francisco Legnani, el alcalde Fernando Lúquez, el secretario general de la comuna Pedro Irigoin y autoridades eclesiásticas.

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"Estoy de verdad muy contento por este breve momento en la parroquia de Santa Teresita, la primera parroquia en Uruguay dedicada después de su canonización. Con mi papá teníamos una gran devoción a Santa Teresita y entonces, poder pasar por aquí en este día de fiesta (...) es un momento de devoción, de agradecimiento, un momento para reconocer que la gracia de Dios, el amor de Dios está siempre con nosotros"

Y agregó: "Que Dios los acompañe en todo momento, sea en los momentos felices, como también cuando sufrimos, cuando estamos con enfermedad, dolor y tantas dificultades".

Luego de este breve mensaje, el papa impartió la bendición a los presentes y se marchó a Florida para presidir la Eucaristía.