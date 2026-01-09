El presidente de España , Pedro Sánchez , celebró el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur y destacó su impacto comercial y estratégico. “Al fin”, escribió el mandatario al referirse al cierre de un proceso de negociación que se extendió durante tres décadas.

Sánchez afirmó que, a partir de este acuerdo, las empresas españolas podrán acceder a nuevos mercados, exportar más y generar más empleos. Además, remarcó que permitirá a Europa mantener un vínculo fuerte con América Latina, a la que definió como una región hermana y estratégica.

“En el mundo de hoy, no todo son aranceles, amenazas y malas noticias”, expresó el presidente español, y agregó que el acuerdo representa la posibilidad de tender nuevos puentes y alianzas para forjar una prosperidad compartida.

Las declaraciones de Sánchez ocurren luego de que una mayoría cualificada de países de la Unión Europea aprobó este viernes el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, tras más de 25 años de negociaciones. Con esta decisión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrá viajar la próxima semana a Asunción para firmar el acuerdo con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Pese a la oposición manifestada por países como Francia, Irlanda, Hungría y Polonia, que recogieron los reclamos del sector agropecuario europeo.

Sin embargo, el acuerdo no entrará de inmediato en vigencia, ya que aún debe ser aprobado por la Eurocámara, donde el resultado es incierto y un grupo de diputados europeos amenaza con recurrir a la Justicia.

El tratado prevé crear la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores, eliminando aranceles en más del 90% del comercio bilateral, en medio de un fuerte debate entre quienes temen el impacto de las importaciones agrícolas sudamericanas y quienes sostienen que el pacto fortalecerá y diversificará el comercio europeo frente a China y Estados Unidos.

Con información de AFP.