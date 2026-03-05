RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMPARECERÁ ANTE LA JUSTICIA

Britney Spears fue detenida en California bajo sospecha de manejar alcoholizada

La cantante de 44 años fue liberada a las 6.07 de este jueves, y tendrá que comparecer ante la justicia el 4 de mayo para responder por el caso.

AFP

AFP

La princesa del pop, Britney Spears, fue detenida la noche del miércoles por la policía en California bajo sospecha de manejar intoxicada, informaron medios locales.

Spears fue arrestada a las 21.28 locales del miércoles en el condado de Ventura, en el que reside la intérprete de "Oops!... I Did It Again", y fichada en la madrugada del jueves, de acuerdo con los archivos oficiales.

La cantante de 44 años fue liberada a las 6.07 de este jueves, y tendrá que comparecer ante la justicia el 4 de mayo para responder por el caso.

AFP
Seguí leyendo

Estados Unidos e Israel aseguran que la respuesta de Irán en la guerra se está debilitando

Spears estaba sola y cerca de su casa en el vecindario de Thousand Oaks, a unos 65 kilómetros de Los Ángeles, cuando fue detenida, detalló el portal TMZ citando fuentes policiales.

El portal especializado agregó que la policía de carreteras trasladó a la cantante a un hospital para determinar el nivel de alcohol en la sangre.

La cuenta de Instagram de la cantante, en la cual publica regularmente videos bailando que en algunas ocasiones han encendido las alarmas sobre su estado emocional, fue desactivada.

Spears, quien en su auge en los años 2000 fue acechada por tabloides y paparazzi, enfrentó a su padre en la justicia para poner fin a su tutela legal.

Tras el fallo de la justicia a favor en 2021, la estrella se casó y se divorció, publicó una biografía, vendió su catálogo musical y ha mostrado un comportamiento a veces errático en sus redes sociales, al tiempo que intenta aproximarse a sus hijos, quienes viven con su padre, el bailarín Kevin Federline, en Hawái.

"Ha sido un incidente desafortunado y totalmente inexcusable. Britney va a tomar las medidas adecuadas y cumplir con la ley, y esperamos que esto sea el primer paso hacia un cambio muy necesario en la vida de Britney", dijo su representante a la publicación Deadline.

"Sus hijos van a pasar tiempo con ella. Sus seres queridos van a elaborar un plan muy necesario para prepararla para el éxito y el bienestar", agregó.

Las autoridades no respondieron de inmediato el pedido de información de AFP.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
TRAS PRUEBA PILOTO

Los bancos Citibank, Heritage, HSBC, Itaú y Bandes continuarán operando en el horario de 10 a 14 horas
POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGAN

ADN confirmó que es una especie bovina el caso de mujer que denunció que le dieron un perro por cordero
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Hermanas y madre de hombre que mató a su padre por abuso sexual y violencia piden su liberación
PARO DE ADEOM POR ASAMBLEA

"Están todos los servicios paralizados", dijo la secretaria general de Adeom Montevideo
BOMBAS MOLOTOV Y PRENDIERON FUEGO EL AUTO

Tercera vez que atacan vivienda en Casarino: "Quieren prenderme fuego", dijo la damnificada

Te puede interesar

Bordaberry interpelará a Negro: La inseguridad está ya a niveles en el Uruguay que no se aguantan más, afirmó
COALICIÓN REPUBLICANA

Bordaberry interpelará a Negro: "La inseguridad está ya a niveles en el Uruguay que no se aguantan más", afirmó
Para Orsi el vínculo entre Uruguay y Argentina está en un momento muy bueno y el Mercosur va casi en piloto automático
RELACIÓN BILATERAL

Para Orsi el vínculo entre Uruguay y Argentina está en "un momento muy bueno" y el Mercosur va "casi en piloto automático"
Cancillería informó que varios uruguayos pudieron salir del foco de conflicto en Medio Oriente
COMUNICADO

Cancillería informó que varios uruguayos pudieron salir del foco de conflicto en Medio Oriente

Dejá tu comentario