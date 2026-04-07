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lluvias abundantes

En dos localidades de Salto llovieron 180 mm y 160 mm en un día: mirá dónde llovió más

La lluvia es la registrada por Inumet entre las siete de la mañana del lunes y las siete del martes.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Dos localidades de Salto encabezaron los registros de precipitaciones en las últimas 24 horas, con acumulados de 180 y 160 milímetros, según datos de Inumet.

El detalle de los puntos con mayores lluvias en el norte del país es el siguiente:

Salto — Guaviyú de Arapey — 180.0
Salto — Quintana — 160.0
Artigas — Sequeira — 128.0
Artigas — Charqueada — 120.0
Rivera — Tranqueras — 115.0
Tacuarembó — Cuchilla Caraguata (N) — 113.0
Artigas — Bernabé Rivera — 110.0
Artigas — Colonia Rivera — 105.0
Salto — Colonia Lavalleja — 100.0
Salto — Constitución — 95.0

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Desde la mañana de este hubo advertencias por lluvias y tormentas en el norte del país.

Según el informe, una depresión atmosférica afecta al país y genera precipitaciones, algunas puntualmente intensas en cortos períodos. También se pueden registrar tormentas aisladas con ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.

El organismo indicó que continuará monitoreando la situación y que informará ante eventuales cambios.

Las lluvias de las últimas semanas mejoraron la situación hídrica en el país y permiten comenzar a considerar superado el déficit hídrico, según dijo el subsecretario de Ganadería, Matías Carámbula, en el programa Arriba gente de Canal 10.

El jerarca explicó que, además de las precipitaciones, inciden factores estacionales como la menor evaporación en otoño. “Estamos empezando a hablar que se termina el déficit hídrico, ya no sería un problema. Quedan los impactos en los productores”, señaló.

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