En 12 allanamientos detuvieron a 4 personas vinculadas a banda vinculada al homicidio de un uruguayo en la frontera brasileña

La Policía detuvo a 4 personas en Artigas por su vinculación con el homicidio de un uruguayo, de 39 años, ocurrido en la zona de Vila Gaudencio el pasado miércoles del lado brasileño de la frontera.

El jefe de Policía de Artigas, José Daniel Osorio, dijo que se trataba de una organización que procuraba que brasileños ingresaran al país, ubicaran viviendas abandonadas o de consumidores que tuvieron deudas con la banda y las utilizaban para la venta de droga.

Por este caso ya hay un hombre condenado. Los detenidos están a disposición de la Justicia.

El detalle de lo incautado es el siguiente: 2 ladrillos que contenían sustancia blanca, con un peso de 2,114 kg; 2 ladrillos que contenían sustancia amarillenta, con un peso de 2,053 kg; medio ladrillo que contenía sustancia amarillenta, con un peso de 756 gramos; 1 envoltorio de papel plomo que contenía 0,67 gramos de sustancia amarillenta; 1 envoltorio de nailon que contenía 0,62 gramos de sustancia amarillenta; 1 envoltorio de nylon que contenía 1,68 gramos de sustancia vegetal prensada; 1 rifle calibre 22; 1 escopeta calibre 36; 1 rifle de aire comprimido calibre 5.5; 1 chumbera; 6 cartuchos calibre 36; 1 cartucho 9 mm; 2 cartuchos 44.40; 39 cartuchos calibre 22; 10 teléfonos celulares y 1 tablet.