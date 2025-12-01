El meteorólogo de Subrayado Nubel Cisneros anunció que este martes "empieza a gestarse una ola de calor que va a estar extendiéndose por lo menos hasta el martes de la semana próxima semana". Será la primera ola de calor del verano climatológico, afirmó el especialista.
Empieza a gestarse una ola de calor con temperaturas que alcanzarán los 42 a 44ºC en el norte y térmicas superiores
Se prevén jornadas de "intenso calor", anticipó Nubel Cisneros. "Ya tenemos que ir acostumbrándonos a que estas temperaturas elevadas van a ser la constante en los próximos meses", adelantó.
El fenómeno comenzará en forma gradual. Entre jueves y viernes, las temperaturas alcanzarán los 42 a 44ºC en el norte del país, con sensaciones térmicas de 46 a 48ºC. En tanto, la capital y zona costera las temperaturas alcanzarán los 31 a 33ºC. Se prevén jornadas de "intenso calor", anticipó.
Habrá algunas lluvias y tormentas entre el lunes de noche y el martes de mañana, de muy rápido pasaje y con descenso transitorio en las temperaturas. "Ya tenemos que ir acostumbrándonos a que estas temperaturas elevadas van a ser la constante en los próximos meses", adelantó.
