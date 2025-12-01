Empieza a gestarse una ola de calor con temperaturas que alcanzarán los 42 a 44ºC en el norte y térmicas superiores

El meteorólogo de Subrayado Nubel Cisneros anunció que este martes "empieza a gestarse una ola de calor que va a estar extendiéndose por lo menos hasta el martes de la semana próxima semana". Será la primera ola de calor del verano climatológico, afirmó el especialista.

El fenómeno comenzará en forma gradual. Entre jueves y viernes, las temperaturas alcanzarán los 42 a 44ºC en el norte del país, con sensaciones térmicas de 46 a 48ºC. En tanto, la capital y zona costera las temperaturas alcanzarán los 31 a 33ºC. Se prevén jornadas de "intenso calor", anticipó.

Habrá algunas lluvias y tormentas entre el lunes de noche y el martes de mañana, de muy rápido pasaje y con descenso transitorio en las temperaturas. "Ya tenemos que ir acostumbrándonos a que estas temperaturas elevadas van a ser la constante en los próximos meses", adelantó.

