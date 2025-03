Emocionada y entre lágrimas, Magui Correa deja Arriba Gente y se va a vivir a México

“Hoy no es un programa cualquiera, hoy despedimos a Magui Correa. Es solo un hasta luego, vamos a hacer obviamente la despedida al final del programa, pero ya queríamos ir poniéndolos en aviso de que Magui nos deja, al menos por un rato. Tiene algunos planes vinculados sobre todo con lo personal y estamos muy muy felices de que tome estas decisiones”, dijo Bomio en el comienzo del programa.

Los periodistas que comparten pantalla con Magui, además de Bomio, Alfredo Dante y Beatriz Martínez, también saludaron al aire a su compañera y amiga, quien al final del programa hizo su despedida entre lágrimas y muy emocionada.

"No puedo estar más agradecida", dijo Magui y nombró a todos los compañeros y compañeras de Arriba Gente y del canal en general, así como a sus referentes en Subrayado, donde también trabajó durante varios años.

"Fueron años espectaculares, siento que el cariño que me dieron acá, la contención y las oportunidades que también es verdad supe aprovechar, y dejarlo todo, porque de verdad, esta fue más mi casa muchas veces que mi casa de verdad", dijo Magui entre lágrimas.

Contó entonces que su decidió de irse "es personal", y explicó: "no me voy por el momento a trabajar a ningún lado. Me voy del país, mi pareja está en México y quiero acompañarlo y que nos acompañemos este tiempo".

Sergio Blanco, entrenador de fútbol, dirige en México y hacia allá se va Magui, contó al aire este miércoles en su último programa.

"Esos mensajes de los televidentes son los que más nos llenan el alma, porque ustedes nos dejan entrar todos los días a sus hogares, podrían cambiar de canal pero el afecto está intacto y nos hemos ganado de alguna manera la confianza de ustedes también para permitirnos esto, así que gracias de corazón, me voy llena de amor, de afecto y de reconocimiento de todos en el canal", finalizó.