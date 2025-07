Emiliano Soravilla asumió en Artigas; Valentina Dos Santos y Pablo Caram agradecieron el apoyo popular

El nuevo intendente afirmó que será un gobierno para todos y entre todos, y que eso quedó demostrado en el período de transición. "A nosotros nos votó la ciudadanía de Artigas, pero gobernamos para todos, los que votaron y los que no. Ese es nuestro desafío y nuestra responsabilidad", indicó.

Soravilla marcó como objetivos trabajar en distintas áreas con prioridad en el desarrollo económico, productivo y turístico, generación de fuentes de empleo y la educación para jóvenes. "Creo que hay muchos temas que necesitan atención", afirmó.

Por su parte, Valentina Dos Santos, quien asumió como secretaria general, expresó su agradecimiento al apoyo de la ciudadanía. En tanto, el exintendente Pablo Caram agradeció la gestión realizada por Elita Volpi. Al ser consultado por las condenas judiciales, Caram adelantó que hablará el 1º de octubre. "Lo único que me llama la atención es que yo hago la denuncia y me implican por omisión, no entiendo nada", sostuvo.