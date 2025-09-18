RECIBÍ EL NEWSLETTER
ARGENTINA

Embargan a hermanas y abogado de Maradona por presunto fraude en manejo de su marca

Un tribunal de segunda instancia de Buenos Aires impuso un embargo de 2.000 millones de pesos (1.337.800 dólares al cambio oficial).

La justicia argentina embargó este jueves bienes de dos hermanas de Diego Maradona, de su abogado y de otras tres personas por presunta administración fraudulenta de la marca del astro futbolístico fallecido en 2020, según un fallo al que accedió AFP.

Un tribunal de segunda instancia de Buenos Aires dispuso procesar al que fuera abogado de Maradona, Matías Morla, y a dos de sus asistentes por presunta administración fraudulenta de la marca "Diego Maradona" y sus derivados que, según sus hijos, debería haber sido cedida a ellos tras la muerte del "10".

Dos de las hermanas del ídolo, Rita y Claudia Maradona, además de una escribana, fueron procesadas como "partícipes necesarias" del hecho.

Manifestantes celebran rechazo de Diputados a vetos del presidente Milei

A todos ellos se les impuso un embargo de 2.000 millones de pesos (1.337.800 dólares al cambio oficial).

El tribunal consideró que la sociedad comercial conformada por Morla para administrar la marca era un "mero ropaje" y que Maradona "seguía ejerciendo señorío" por sobre su patrimonio al momento de su muerte.

En esas condiciones, señala el fallo, los bienes, tangibles o no, "pasan inmediatamente a propiedad de sus herederos", en este caso los hijos.

La causa comenzó en 2021, cuando dos de las hijas de Maradona (Dalma y Giannina) acusaron a Morla y al resto de los imputados de apropiarse de la marca, que incluye millonarios contratos en distintos países. Luego se sumaron como querellantes los otros tres hijos del ídolo futbolístico.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 por un edema pulmonar mientras se recuperaba en su casa de una neurocirugía reciente.

El proceso por la marca se lleva adelante en paralelo al juicio a ocho profesionales de salud para determinar su responsabilidad en la muerte de Maradona.

Un primer juicio fue anulado en mayo tras el apartamiento de una de las magistradas, acusada de realizar un documental clandestino sobre el proceso, y aún no hay fecha para su reanudación.

