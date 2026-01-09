Embajador de la UE explicó cómo será el procedimiento para que entre en vigor el acuerdo con el Mercosur

El embajador de la Unión Europea en Uruguay, Petros Mavromichalis, expresó beneplácito por la aprobación del acuerdo entre ese bloque y el Mercosur , que será en Asunción, Paraguay. Destacó que abarca a unas 750 mil personas.

"Estamos muy felices de anunciar que hoy en el Consejo una mayoría calificada de los países miembros de la Unión Europea aprobó el esperado acuerdo entre la UE y el Mercosur", escribió en su comunicado.

"Este acuerdo lleva 25 años gestándose y ha pasado por negociaciones complicadas, por lo que nos alegra verlo llegar a buen fin. El acuerdo es histórico porque creará la mayor zona de libre comercio del mundo, que abarcará a unos 750 millones de personas. Va a abrir oportunidades reales para ambos lados: para nuestras empresas, nuestros trabajadores y nuestras sociedades", añadió.

En diálogo con Subrayado, sostuvo las dos regiones tendrán más intercambios, así como trabajo conjunto en actividades en el campo del cuidado ambiental, la cooperación en la protección de derechos laborales, en la protección del mar.

"Es una alianza que abarca todos los campos, político, económico, comercial, de cooperación. Digo siempre, habrá más Europa en Uruguay y más Uruguay en Europa, y eso vale para Brasil, Argentina y Paraguay", indicó.

El proceso luego de la firma:

Luego de la firma, que según el canciller paraguayo será el 17 de enero, deberá ser votado por los países del Mercosur y por el Parlamento Europeo.

"Si lo aprueba el Parlamento Europeo por mayoría absoluta de sus miembros, va a permitir la entrada en vigor a título provisional de las disposiciones comerciales. Siempre que lo haya ratificado también el otro socio. Por ejemplo, Uruguay. Y al final de este proceso, va a venir la ratificación de los estados miembros, conforme a sus procedimientos constitucionales respectivos, que será necesario para la entrada en vigor definitiva del acuerdo y la entrada en vigor de las partes que no son puramente comerciales de competencia de la Unión Europea", dijo Mavromichalis.

Adelantó que este proceso llevará "unos años". "Tenemos a 27 estados miembros que son democracia, que los Parlamentos van a tomar su tiempo. Podría incluso haber votaciones. Entonces va a tomar tiempo, pero mientras tanto confío que vamos a poder implementar una parte del acuerdo, que es la parte comercial".