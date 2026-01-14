El presidente Orsi recibirá este jueves de mañana al embajador de Estados Unidos en Uruguay Lou Rinaldi.
Embajador de Estados Unidos se reunirá con Orsi este jueves de mañana en Suárez y Reyes
La reunión la pidió el embajador de Estados Unidos en Uruguay Lou Rinaldi. El presidente Orsi lo recibe este jueves a las 10 de la mañana.
La reunión fue solicitada por el representante diplomático del gobierno de Donald Trump, y se concretará desde la hora 10 en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, en el Prado.
Orsi y Rinaldi ya han tenido otros encuentros y esta nueva reunión ocurre en momentos de gran convulsión internacional tras la captura de Nicolás Maduro en Carácas a manos de un comando militar de Estados Unidos, las amenazas de intervención en Colombia, Cuba y Groenlandia, y la decisión de Trump de suspender por tiempo indeterminado el otorgamiento de visas de inmigración a ciudadanos de 75 países, entre ellos Uruguay.
Acerca de la captura de Maduro y la situación de Venezuela, Uruguay se sumó a los países con gobiernos de izquierda que cuestionaron y rechazaron la intervención militar de Estados Unidos y la extradición por la fuerza de Maduro a Nueva York para ser juzgado por presuntos delitos de narcotráfico.
Dejá tu comentario