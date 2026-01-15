RECIBÍ EL NEWSLETTER
OBJETIVO: SACAR A URUGUAY DE LA LISTA

Embajador de Estados Unidos le dijo a Orsi que hará gestiones para devolver a Uruguay las visas de inmigrantes

“Estamos trabajando en eso y hemos enviado mensajes a Estados Unidos”, dijo el embajador Lou Rinaldi. "No es desde el punto de vista numérico muy importante, pero desde el punto de vista de la señal por supuesto nos preocupa", dijo Orsi.

Presidente Orsi con el embajador Lou Rinaldi. Foto: FocoUy

El encuentro fue en la residencia de Suárez y Reyes, y se analizaron varios temas de actualidad, como la decisión del gobierno de Donald Trump de suspender las visas de inmigración a 75 países, entre ellos Uruguay.

En rueda de prensa tras la reunión que duró una hora y media, el embajador de EEEUU dijo que hará gestiones con su gobierno para sacar a Uruguay de esa lista.

Orsi recibe a embajador de EEUU junto a varios ministros y el prosecretario de Presidencia

“Estamos trabajando muy fuerte en eso y ya enviamos muchos mensajes a Estados Unidos, a la Casa Blanca para aclarar cuál es el sistema", dijo Rinaldi, y agregó que incluso impulsará el viaje de Uruguayos sin visa. "Yo estoy empujando mucho para que Uruguay viaje sin visa", señaló.

De todas formas, Rinaldi dijo que "hay uruguayos que están viviendo en beneficio del gobierno en Estados Unidos", y explicó que la suspensión de visa para inmigrantes "no afecta al turista, ni al negociante. Solo afecta a la green card, la residencia".

"No afecta a ninguno que va a Estados Unidos con visa, gente que va a trabajar no los va a afectar, no afecta al turista, no afecta a los comerciantes, no afecta los negocios. Lo único que puso una pausa en este sentido porque hay varios países, no solo Uruguay, muchos países que están beneficiándose del sistema gubernamental", agregó el embajador.

Por su parte, Orsi dijo que si bien la reunión con Rinaldi estaba agendada hace varios días, antes de que surgiera el miércoles la lista de países a los que se suspendía la visa de inmigrantes, este tema “fue el número uno” en la conversación con el embajador, “debido a la intensidad que tiene en estos días”.

"La coyuntura se mueve mucho, es muy dinámica, y la lista de las visas de ayer fue un tema presente, pero era uno de los tantos temas que hoy tuvimos sobre la mesa. En la conversación por supuesto estuvo, si es formal o informal, fue el tema número uno en la conversación por la intensidad que tiene en estos días, no podemos desconocer eso. Y surge a partir de ahí un ida y vuelta de intercambio para poder aclarar la situación y poder ver hasta dónde nos afecta, que evidentemente no es desde el punto de vista numérico muy importante, pero desde el punto de vista de la señal, por supuesto nos preocupa", dijo Orsi.

