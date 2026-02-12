Banda Sinfónica de Montevideo inaugura Temporada 2026 con Divertimento Sinfónico

Uno de los ejes centrales de la Temporada 2026 será la actividad territorial de la Banda Sinfónica de Montevideo en los municipios de la ciudad. Los ciclos Mahler en Montevideo, Mozart en Montevideo, Beethoven en Montevideo y Rossini en Montevideo forman parte de una programación concebida para acercar repertorios sinfónicos a distintos barrios de la capital, consolidando la presencia de la Banda en el territorio y ampliando el alcance de su propuesta artística.

Por su parte, el concierto Divertimento Sinfónico presenta un programa del siglo XX que pone en primer plano la relación entre música y contexto. Las obras seleccionadas reflejan distintos momentos y situaciones históricas, y plantean una escucha directa, anclada en el gesto público y comunicativo de la música sinfónica.

¡Slava! de Leonard Bernstein, una obertura escrita como gesto musical ante un acontecimiento histórico de fuerte resonancia pública, abre el concierto y funciona como punto de partida de un programa atravesado por la relación entre música y contexto. Completan el programa el Divertimento para banda, Op. 42, de Vincent Persichetti, centrado en el trabajo con la forma y el sonido colectivo, y la Sinfonía n.º 5 “Fénix” de James Barnes, una partitura de amplio aliento asociada a la idea de transformación y proyección hacia el futuro.

La programación en el Teatro Solís se completa con una serie de conciertos que alternan propuestas sinfónicas y proyectos vinculados a la música popular. Entre los títulos previstos se encuentran Arriesgadas y Aventureras, Originales para banda, Tangazo, Cuadros de una exposición, The Queen Symphony y la tradicional Gala Aniversario, con la que se celebrarán los 119 años de trayectoria del organismo.

El año culminará con El dúo de La Africana, una propuesta dedicada a la zarzuela que retoma el vínculo entre música y escena como cierre de la temporada.