Ella uruguaya, él de Cabo Verde: son pareja, viven en Países Bajos y este domingo vivieron duelo mundialista

Nuno Adelaide de Brito es de Cabo Verde . Claudia Chackelson es uruguaya. Se conocieron en Países Bajos, son pareja y en este Mundial, vivieron un duelo deportivo.

Un sillón, Claudia en una punta y Nuno en la otra. El enfrentamiento se sentía en casa, cuando Uruguay y Cabo Verde se enfrentaron en el Mundial este domingo. El país africano clasificó por primera vez y para esta pareja que reside en Países Bajos fue histórico.

"Es la primera vez que Cabo Verde entra al Mundial. Es alucinante y se genera un sentimiento con la familia y los amigos de mucha felicidad. Y luego contra Uruguay", dijo Nuno en diálogo con Subrayado.

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"Impresionante que justo el año que clasifican estamos en el grupo con Uruguay, entonces fue como muy especial el momento. Tenemos el teléfono bombardeado los dos de mensajes de todo el mundo. La gente, nuestras familias, amigos, quieren saber cómo vivimos también el partido", dijo Claudia.

Nuno cuenta que la semana pasada su selección fue una sorpresa contra España y destacó al golero, conocido como Vozihna.

"Si ellos van a la siguiente, nosotros no, así que ya veremos quién va", agregó ella.

Uruguay y Cabo Verde forman parte de su historia. Viajan a visitar familiares y amigos. Descubren y disfrutan de la cultura natal de cada uno.

"Cuando volvemos a nuestros países, es increíble. Comer platos típicos de nuestra tierra, como la cachupa, uno de los platos más famosos en Cabo Verde", indicó él. Claudia lo describió como un guiso "con de todo". Lo probó hace unos tres años, cuando fue a conocer el lugar de origen de su pareja.

Nuno también estuvo de vacaciones en Uruguay. Tomó mate pero siente que no es para él. "Pero es lindo ver a todo el mundo salir del trabajo y sentarse a tomar unos mates", sostuvo y también se refirió al asado, que se disfruta en grupo. Pero sus favoritos son los alfajores. "Son alucinantes", remarcó.

Nuno migró de niño junto con su mama y hermano a Países Bajos. Claudia llegó hace siete años. Lo que empezó como una amistad, forjó las bases para la relación que hoy construyen.