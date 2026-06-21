Bielsa: "Me parece que no hay duda que Uruguay es un mejor equipo que Cabo Verde, pero eso hay que demostrarlo"

Tras el empate de Uruguay con Cabo Verde , el entrenador Marcelo Bielsa dijo en conferencia de prensa que al equipo le faltó marcar la diferencia cuando lo necesitó.

"Me parece que no hay duda que Uruguay es un mejor equipo que Cabo Verde, pero eso hay que demostrarlo", aseguró el técnico. “Tenemos que jugar contra España con la necesidad y obligación de ganarle. Es un desafío muy grande y una obligación de todos nosotros”, consideró Bielsa. “De ninguna manera creo que no podamos enfrentar ese partido con aspiraciones”, expresó.

“Nosotros el partido lo empezamos bien. Los 20, 25 minutos iniciales, hasta el gol de ellos, fue lo mejor que hicimos en el partido, porque recuperamos con mucha facilidad la pelota, y eso nos permitió atacar con buenas sensaciones. Después, el gol de ellos nos costó asimilarlo, pero el primer tiempo lo cerramos con dos goles y me pareció que era merecida esa victoria”, dijo Bielsa en conferencia de prensa sobre el juego de este domingo.

Respecto al segundo tiempo, indicó que Uruguay tuvo la pelota pero "no atacó bien". Tras el segundo gol de los contrincantes, “estuvimos obligados a volver a marcar una diferencia, creamos algunas situaciones como para volver a establecer una victoria, pero si bien fueron ocasiones que permitían imaginar un gol, el equipo estaba muy desordenado. Atacábamos a costa del poder haber sufrido un gol en el cierre del partido”, indicó.

"Nos faltó el instinto de no solamente tener la pelota, sino dañarlo al equipo rival. Me parece que en ese momento del partido era la ocasión para marcar verdaderas diferencias", aseguró. "Dejamos pasar ese momento porque el dominio de la posición lo interrumpió el gol que recibimos. A partir de ahí, minutos de confusión. Después conseguimos en el cierre con búsqueda insistente crear tres situaciones de gol, pero podrimos haber recibido goles", dijo.

“Creo que Ugarte, Valverde y Bentancur es un muy buen mediocampo del equipo uruguayo. Coincido en que nos costó que el sector fuera decisivo”, añadió.

Respecto a la situación de Ronald Araujo y Giorgian de Arrascaeta, que se recuperan de lesiones previas al Mundial, Bielsa dijo: "No tienen chance de jugar contra España, ni De Arrascaeta ni Araujo".

También habló de Nicolás de la Cruz, que jugó pocos minutos tras cambio con Manuel Ugarte, y que también se estuvo recuperando en los últimos días. "Él ha hecho mucho esfuerzo para resolver su llegada al Mundial con muy pocos minutos en el primer semestre de Flamengo, y yo finalmente no le otorgué la posibilidad de mostrar la cantidad de minutos que puede absorber. Lo fui ubicando de acuerdo a las necesidades que me planteó el juego", añadió.