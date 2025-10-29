Eliminación de Fiscalía de Lavado de Activos: Abdala considera retroceso; Brenta argumentó a favor

El diputado por el Partido Nacional, Pablo Abdala , se refirió al proyecto de lavado de activos aprobado por el Senado y a la necesidad de realizar algunas modificaciones relacionadas a la eliminación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos .

El nacionalista considera que la medida un retroceso y aboga por da otra oportunidad a la fiscalía vigente.

"Queremos tener una presentación por parte del Poder Ejecutivo con relación a un tema que es de enorme importancia, respecto del cual tenemos niveles de acuerdo y de consenso en el sistema político importantes también como se registró en el Senado".

Y añadió: "Hay algunos contenidos que a nosotros no nos gustan mucho que queremos profundizar, que queremos ver la posibilidad de mejorar".

Abdala comentó que tienen dudas respecto a otra propuesta vinculada a la eliminación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

"Yo más bien soy reticente, creo que si hoy hay una fiscalía especializada en un tema tan delicado como este, si no estamos del todo conformes con los resultados que se han venido dando es muy difícil dejar sin efecto la fiscalía y volver atrás sin establecer una sustitución o una respuesta institucional alternativa".

El legislador entiende que los fiscales deben ser preparados para actuar con éxito en el tema de lavado de activos y que la fiscalía vigente debe tener otra oportunidad y es necesario dotarla de más recursos.

Por su parte, el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, argumentó a favor de la eliminación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y la importancia que tiene fortalecer a la Senaclaft para combatir el narcotráfico.

"En realidad no tuvo un rol significativo la fiscalía especializada en este tema. Lo que se entiende en el Poder Ejecutivo y se compartió obviamente por la bancada de gobierno es que las fiscalías pueden abordar este tema. No hay necesidad de tener una fiscalía especializada en esto porque básicamente el rol de proveer la información lo tiene la Senaclaft".

Brenta dijo que llegaron muy pocos casos por lo que no tiene sentido mantenerla.