Elena Zaffaroni, de Familiares de Desaparecidos: "Las respuestas se le están pidiendo al Estado, a los gobernantes"

Acerca de los archivos de la dictadura que se pondrán a disposición del público sin restricciones, de acuerdo a la ley votada en el Parlamento e impulsada por el actual gobierno, Zaffaroni dijo que se trata de archivos “conocidos hace muchos años”.

“Los archivos de Inteligencia, de qué hicieron con los desaparecidos, sobre ellos, no están. Los archivos no se tiraron, porque hay indicios de que todo eso está guardado pero no accedemos, nunca accedimos. Y el único que puede acceder, y exigir con fuerza a los mandos militares y si no removerlos, hasta que esto aparezca a la luz, son sus Fuerzas Armadas”, agregó.