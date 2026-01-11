RECIBÍ EL NEWSLETTER
ROCHA

Elefante marino fue encontrado tomando sol en estacionamiento de playa La Aguada

Efectivos de la Prefectura del puerto de La Paloma concurrieron al lugar y custodiaron al animal con el objetivo de impedir el acercamiento de las personas.

Armada Nacional

Armada Nacional

El vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, informó que los efectivos fueron avisados sobre la presencia del animal y una vez en el lugar quedaron haciendo guardia para evitar que personas se acercaran.

El elefante marino estaba tomando sol cerca de uno de los vehículos estacionados.

Ante la presencia de estos animales, las autoridades exhortan a las personas a respetarlos, no acercarse, no tocarlos ni darles de comer y sobre todo, dar aviso.

