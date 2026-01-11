Elefante marino fue encontrado tomando sol en estacionamiento de playa La Aguada

Armada Nacional

Un elefante marino fue encontrado en las últimas horas en el estacionamiento de la playa La Aguada, en el departamento de Rocha.

El vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, informó que los efectivos fueron avisados sobre la presencia del animal y una vez en el lugar quedaron haciendo guardia para evitar que personas se acercaran.

El elefante marino estaba tomando sol cerca de uno de los vehículos estacionados.

Ante la presencia de estos animales, las autoridades exhortan a las personas a respetarlos, no acercarse, no tocarlos ni darles de comer y sobre todo, dar aviso.