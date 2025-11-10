Elecciones universitarias: qué se elige, quiénes votan, el horario de los circuitos este miércoles 12 y las multas

Las elecciones universitarias se realizarán este miércoles 12 de noviembre luego de las dudas sobre su concreción. Estudiantes, docentes y egresados deberán elegir a las autoridades de cada facultad.

La Universidad de la República ( Udelar ) es un organismo autónomo y por ley tiene una forma de gobierno participativo de tres órdenes: estudiantes, docentes, egresados y egresados. Cada uno tiene voz y representación en sus órganos directivos.

En las próximas elecciones deberán elegir la Asamblea General del Claustro de la Udelar; Asamblea del Claustro de todas las facultades; Consejo de la Facultad de Artes y Facultad de Información y Comunicación; Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales en los órdenes de egresados y estudiantes.

Además, Consejo de la Facultad de Agronomía; Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Facultad de Ciencias; Facultad de Ciencias Económicas y Administración; Facultad de Enfermería; Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Facultad de Ingeniería; Facultad de Medicina; Facultad de Odontología; Facultad de Psicología; Facultad de Química, y Facultad de Veterinaria en el orden de estudiantes.

La elección es obligatoria para todos los que integran los padrones electorales. Quedan exceptuados de la obligatoriedad del voto las personas mayores de 75 años. Los estudiantes votan en sus lugares de estudio, los docentes donde trabajan y los egresados en el lugar donde residen, en locales dispuestos por la Corte Electoral.

Podrán votar por correspondencia, dentro del departamento al que pertenece su circuito, aquellos electores que se encuentren en lugares donde no funcionen comisiones receptoras de votos. Deberán hacerlo en una oficina de la Administración Nacional de Correos habilitada a tales efectos el día previo al acto eleccionario, o sea, el 11 de noviembre.

Este miércoles 12, podrán votar de 8 a 19 horas con cédula de identidad.

La justificación por no poder votar se realizará desde el 13 de noviembre hasta el 12 de enero inclusive. La sanción por no votar es de 9.000 pesos para los docentes y egresados y de no poder rendir exámenes durante dos períodos consecutivos para los estudiantes.

El sindicato, los ministros de la Corte Electoral y COFE llegaron a un acuerdo luego de diferencias durante varios días. Los jerarcas acordaron otorgar el día de descanso luego de la elección y trabajar en este asunto para la próxima Rendición de Cuentas.